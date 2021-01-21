В Пуровске запустили онлайн-проект о трудовом подвиге первопроходцев

Фото: администрация Пуровского района

В Пуровске запустили онлаи н-проект «Пуровск.История.Воспоминания». Его цель - напомнить о трудовом подвиге первопроходцев Пуровска и Сывдармы, а также позволить гражданам рассказать о своих родственниках, внесших вклад в жилищное строительство, развитие ЖКХ, инфраструктуры, промышленности и других сфер жизни поселков.

Данный проект позволит сохранить историческую память населенных пунктов, увековечить имена и дела великих земляков, а также сформировать духовно-культурное наследие для патриотического воспитания будущих поколении .

К участию в онлаи н-проекте приглашаются пуровчане, когда-либо проживавшие в Пуровске, Сывдарме, и граждане, которые трудились на благо поселков. Чтобы поделиться воспоминаниями, необходимо вступить в сообщество и разместить имеющиеся материалы: фото, видео, публикации в СМИ, личные истории и рассказы.