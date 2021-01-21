Бригады сформированы, техника мобилизована: в Салехарде готовы к морозам

Фото: администрация Салехарда

На Ямал надвигаются морозы. Уже в ближайшие дни, 22 и 23 января, в Салехарде будет до -40 градусов.

В связи с этим глава города Алексей Титовский поручил всем коммунальным службам быть во всеоружии, а также взять на особый контроль адреса, по которым уже поступали обращения.

Также градоначальник отметил, что «режим повышеннои готовности для управляющих компании и ресурсоснабжающих организации деи ствует до февраля. Бригады сформированы и мобилизованы, техника подготовлена.

Напоминаем жителям, что в случае неисправности тепло- и водоснабжения, необходимо обращаться в свою управляющую компанию. Сотрудники УК должны принять заявку от жильцов и сказать ее номер. По итогу работ специалистами УК составляется акт, который обратившиеся должны подписать. После этого заявка считается выполненной.

Отметим, что в случае некачественного устранения неполадок, жильцы имеют право требовать перерасчет стоимости услуги. Для этого нужно написать заявление в управляющую компанию.

В случае неисполнения управляющей организацией обязательств по управлению домом, следует обращаться в контролирующий орган - департамент государственного жилищного надзора ЯНАО по адресу: ул. Мира, 2 А или по телефону: (34922) 3-99-90.