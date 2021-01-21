На Ямал поступило семь автомобилей, которые будут развозить врачей по домашним вызовам

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Ямальские службы амбулаторной помощи получили шесть автомобилей «УАЗ Патриот» и одну «Ниву». Транспорт поступил в рамках новой региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Согласно распоряжению регионального департамента здравоохранения, по две машины получат Лабытнангская и Тарко-Салинская больницы, по одной - Губкинская, Яр-Салинская и Аксарковская. Планируется, что новые автомобили будут развозить терапевтов и педиатров по домашним вызовам, также на них будут развозить лекарства пациентам.

Новая региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения» начала действовать с 1 января 2021 года. Согласно проекту, в течение пяти лет модернизации подлежат все медицинские организации округа, оказывающие первичную медико-санитарную помощь. За это время они получат 40 единиц транспорта.