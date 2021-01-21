В Новом Уренгое будут судить подростка, ограбившего чужую квартиру

Фото: Следственный комитет ЯНАО

В Новом Уренгое завершилось расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего. Юноша обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, совершенная с незаконным проникновением в жилище,).

Происшествие случилось 24 ноября 2020 года. В вечернее время 17-летний юноша, гуляя по улицам города, решил ограбить чужую квартиру. Разбив форточку, он проник в помещение, откуда вынес вещи на сумму, превышающую 42 тысячи рублей.

Причастность юноши к совершению преступления была оперативно установлена сотрудниками полиции, которые изъяли в его квартире похищенное имущество

В ходе предварительного следствия потерпевшему полностью возмещен причиненный преступлением материальный и моральный вред.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.