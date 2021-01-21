На Ямале машинист бульдозера отправится в тюрьму за случайно убийство рабочего Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале вынесли приговор в отношении 65-летнего машиниста бульдозера ООО «Грант+». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Трагедия произошла 15 мая 2020 года на производственном участке, расположенном в промышленной зоне города Губкинский.

В тот день машинист бульдозера принимал участие в буксировке застрявшего грузового автомобиля МАН. Чтобы вытащить грузовик, погибший протянул буксировочный канат от передней части своего автомобиля до задней части бульдозера, где закрепил его на рыхлителях земли.

Осужденный, не убедившись в безопасности проводимых работ, а также видя, что на расстоянии ближе шести метров от натягиваемого буксировочного каната находится работник предприятия, начал движение вперед. В это время канат растянулся, в результате чего соскользнул со стоек рыхлителя и свободным концом ударил в живот стоявшего в опасной зоне работника.

От полученных телесных повреждений пострадавший скончался 5 июня 2020 года в медицинском учреждении.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы.