На Ямале машинист бульдозера отправится в тюрьму за случайно убийство рабочего
Фото: Ольга Крыльцова
На Ямале вынесли приговор в отношении 65-летнего машиниста бульдозера ООО «Грант+». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
Трагедия произошла 15 мая 2020 года на производственном участке, расположенном в промышленной зоне города Губкинский.
В тот день машинист бульдозера принимал участие в буксировке застрявшего грузового автомобиля МАН. Чтобы вытащить грузовик, погибший протянул буксировочный канат от передней части своего автомобиля до задней части бульдозера, где закрепил его на рыхлителях земли.
Осужденный, не убедившись в безопасности проводимых работ, а также видя, что на расстоянии ближе шести метров от натягиваемого буксировочного каната находится работник предприятия, начал движение вперед. В это время канат растянулся, в результате чего соскользнул со стоек рыхлителя и свободным концом ударил в живот стоявшего в опасной зоне работника.
От полученных телесных повреждений пострадавший скончался 5 июня 2020 года в медицинском учреждении.
Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы.