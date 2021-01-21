Число заболевших коронавирусом на Ямале на 21 января 2021 года увеличилось на 107 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 107 человек, с начала периода - 34 847.

Из общего числа болеющих госпитализировано 513 жителей, 37 из них - в тяжелом состоянии, 2 - в крайне тяжелом, 12 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших составляет 367 человек.

Напоминаем, что по сообщению регионального оперштаба, с понедельник по среду, скончались три человека.

Кроме того, за сутки выявлено 12 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 306 человека.

В населенных пунктах Ямала произошло 95 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Муравленко - 20, Новый Уренгой - 18 и Тазовский район - 12.

Далее идут: Ноябрьск - 11, Пуровский район - 9 и Губкинский - 8.

Замыкают список: Салехард - 6, Шурышкарский район - 4 и Ямальский район - 2.

Всего в регионе было проведено 5 110 тестов в 23 лабораториях.

Излечились от коронавируса 235 человек, за весь период - 29 594.

В России на сегодняшний день зарегистрирована 21 887 человек с COVID-19, с начала периода - 3 655 839. Выздоровевших - 26 902, за весь период - 3 054 218. Умерших - 612, с начала периода - 67 832.