Из-за частых прорывов в Ноябрьске увеличат обем ремонта инженерных сетей

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске прошло рабочее совещание с участием представителей ресурсоснабжающей организации, крупных управляющих компаний и прокуратуры. Также присутствовал глава города Алексей Романов.

В итоге власти обсудили текущее состояние сетей теплоснабжения и водоснабжения.

-Планы по ремонту магистралей на 2021 год сформированы, но с учетом текущей ситуации будем их корректировать. Дал поручение профильному заместителю проработать вопросы совместно с компанией «Энерго-Газ-Ноябрьск», - сообщил градоначальник.

Так, будет проведен анализ производственных программ по ремонту систем водоотведения, теплоснабжения и водоснабжения. При необходимости объем ремонтных рабо будет увеличен.

Кроме того, рассмотрят возможность увеличения объемов реконструкции сетей горячего водоснабжения в рамках инвестиционной программы ЖКХ ЯНАО.