Ямальский заповедник «Полярно-Уральский» заселят снежными баранами

Фото: правительство ЯНАО

Ямальские ученые завершили первый этап исследования будущего места обитания якутского подвида снежного барана. Для этого они замерили высоту и плотность снега в девяти точках на склонах гор Полярного Урала. Результаты подтвердили благоприятные условия для выживания барана в этой местности в начале зимы. Следующие измерения проведут в марте.

Напоминаем, что в августе 2020 года ученые пришли к выводу, что территория Горнохадатинского участка природного парка «Полярно-Уральский» очень перспективна для обитания животного.

Снежные бараны или толстороги питаются в основном травянистыми растениями, лишайниками и грибами. В снежный период они добывают пищу, раскапывая снег. Предел для обитания толсторога - места с высотой снега не более 40-50 см.

Для комплексного и ответственного подхода к переселению разработана специальная программа. Кроме того, ученые оценили степень воздействия эксперимента на местные природные комплексы. В настоящее время программа проходит согласование в профильных ведомствах и научных организациях.

Фактическое расселение толсторога планируется уже этим летом после согласования с Минприроды России. На Ямал привезут порядка десяти особей.