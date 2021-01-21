Фото: дороги и транспорт Ямала

На автозимнике Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги повышена грузоподъемность. Теперь по нему может проехать транспорт весом до 30 тонн.

Также напоминаем, что увеличение тоннажа коснулось и зимника между Салехардом и Лабытнанги. Проезд доступен для колесных транспортных средств весом до 30 тонн для, для гусеничных - до 45 тонн, для перевозящих взрывоопасные вещества - до 35 тонн.

Автомобилистам настоятельно рекомендуем соблюдать разрешенный тоннаж при проезде по ледовой переправе в целях своей же безопасности.

В связи с надвигающимися морозами ямальцам советуют заранее узнавать о работе сезонных дорог. Сделать это можно по телефону: 8 (34922) 7-17-04. Также следить за ситуацией помогают онлайн-камеры, расположенные на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.