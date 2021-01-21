На Ямале задержали браконьера, наловившего рыбы на 400 тысяч рублей

Фото: УМВД России по ЯНАО

Полиция Ямальского района, патрулируя акваторию Обской губы, задержала жителя Надымского района, незаконно ловившего рыбу.

Добычей браконьера стали: 5 сибирских осетров, 69 чира, 45 муксунов и 2 нельмы. Напоминаем, что вылов этих рыб запрещен на территории Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна Российской Федерации.

В результате этих действий государству причинен крупный материальный ущерб на сумму более 400 тысяч рублей.

-Отделением дознания ОМВД России по Ямальскому району в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», а также по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Санкции статей, предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, - сообщили в ведомстве.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.