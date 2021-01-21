Ямальским автовладельцам напомнили об ограничениях в морозы

Фото: правительство ЯНАО

В ближайшие дни температура воздуха на Ямале упадет до -40 градусов. В связи с этим автовладельцам рекомендуют отложить поездки по загородным трассам до потепления.

-Если поездку нельзя отменить, нужно максимально ответственно подготовиться к выезду за город - проверить исправность автомобиля, взять с собой необходимый запас топлива, дополнительную теплую одежду, суточный запас пищи, инструменты и заряженный сотовый телефон, - сообщил заместитель директора ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Александр Симонов.

Также следует знать, что при температуре ниже 40 градусов на региональных автомобильных дорогах могут вводиться ограничения. Информация об этом появляется по мере возникновения.

Кроме того, приостанавливается работа зимников. Перед отправлением необходимо убедиться, открыт ли проезд.

Актуальная информация о работе региональных зимников размещается на интерактивной карте ЕКС ЯНАО. Также об этом можно узнать по телефону ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО»: +7 (34922) 7-17-04.