Нет наркотикам: салехардцев приглашают принять участие во всероссийском конкурсе

Фото: администрация Салехарда

Салехардцев приглашают принять участие в региональном этапе всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе».

Конкурсные работы можно представить индивидуально или коллективно в следующих номинациях:

-«Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики»;

-«Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни»;

-«Лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни»;

Специальное жюри будет оценивать информативность, социальную значимость, глубину проработки темы, оригинальность подачи материала и практическую ценность.

Для участия необходимо отправить работы на электронную почту zbelialova@mvd или по адресу 629008, ЯНАО, г. Салехард, ул. Зои Космодемьянской, 51. Кабинет 226. Телефон для справок: 7-61-83, 7-61-74. Требования к работам, условия и порядок - в Положении конкурса.

Лучшие материалы будут представлены на всероссийском этапе, который пройдет с 25 февраля по 1 июня. Победители будут награждены дипломами и ценными призами.