Глава Лабытнанги обязала коммунальщиков подготовиться к морозам

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети ВКонтакте

Как и обещали синоптики, на Ямал возвращаются морозы, а на территории Лабытнанги ситуацию усугубит еще и сильный ветер.

В связи с этим глава города Марина Трескова поручила профильным службам в усиленном режиме контролировать работу систем жизнеобеспечения. Ресурсоснабжающим предприятиям рекомендовано проверить резервные источники питания и запас топлива, управляющим компаниям и ТСЖ - обеспечить работу ремонтных бригад, а также оснастить их всем необходимым для выполнения восстановительных работ, если они потребуются.

-Лабытнангцы! Исходя из неблагоприятных погодных условий, прошу вас скорректировать планы. По возможности, старайтесь как можно меньше времени быть на улице, - призвала жителей градоначальница.

Напоминаем, что в случае возникновения аварийных ситуаций необходимо звонит на номер 112. Единая дежурно-диспетчерская служба работает круглосуточно. Исполнение каждой заявки будет на контроле.

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