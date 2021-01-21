Трубы и фортепиано: салехардская школа искусств получила новые инструменты

Фото: администрация Салехарда

Юные воспитанники салехардской школы искусств имени Е. В. Образцовой приступили к репетициям на новых музыкальных инструментах.

Отметим, что в течение 2020 года в учреждении постоянно обновляли базу духовых, ударных, народных инструментов и фортепиано. Всего более 60 наименований: домры, балалайки, гитары, баяны, ударная установка, флейты, кларнеты, валторны, трубы, тромбон, баритон, тубы, литавры, ксилофон и фортепиано. Последняя партия - 8 шестиструнных классических гитар, 8 домр и 10 балалаек.

-Все инструменты поступили в отличном состоянии. Наша основная задача - чтобы воспитанники учились играть на качественных музыкальных инструментах. Благодаря поддержке правительства округа и администрации города школа дает такую возможность. Возможно, в скором времени у нас появится новый коллектив - народный оркестр, - рассказала директор Детской школы искусств имени Е. В. Образцовой Екатерина Путряева.

Что касается учеников и преподавателей, то они отмечают, что играть на новых инструментах одно удовольствие - у них отличается тембровая окраска.