В Пуровском районе появятся новые лыжные базы

Фото: правительство ЯНАО

В Пуровском районе появятся пять модульных лыжных баз. На данный момент работы кипят в поселке Уренгой. Строители уже установили железный каркас и приступили к монтажу крыши и блоков. В здании общей площадью 274 квадратных метра предусмотрены раздевалки, медицинский кабинет, душевые и санузлы. Также все помещения будут адаптированы для маломобильных граждан. Сдать в эксплуатацию лыжную базу планируют в конце февраля.

Напоминаем, что о строительстве нового спорткомплекса просили сами жители, обращая внимание на проблему в социальных сетях. Дело в том, что в поселке есть хорошая лыжная трасса, но она находится на расстоянии трех километров от здания действующего здания базы.

Сегодня в Уренгое работают несколько детских и юношеских групп лыжной секции, многие воспитанники входят в состав сборной Пуровского района и выступают на окружных соревнованиях. В декабре прошлого года на средства, выделенные Администрацией района, был приобретен новый лыжный инвентарь.

Отметим, что помимо Уренгоя, современные здания построят в поселках Пуровск и Пурпе, селе Халясавэй и деревне Харампур.