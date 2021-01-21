Погода на Ямале на 21 января: мороз продолжается

Погода на Ямале на 21 января Фото: Ольга Крыльцова

В четверг, 21 января, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и снег. Днем -34, ночью -38. Ветер 11-15 м/с.

Ноябрьск: пасмурно. Днем -31, ночью -37. Ветер 7-9 м/с.

Надым: переменная облачность. Днем -36, ночью -39. Ветер 5-7 м/с.

Новый Уренгой: малооблачно. Днем -43, ночью -44. Ветер 4-5 м/с.

Губкинский: переменная облачность. Днем -38, ночью -41. Ветер 6-7 м/с.

Тарко-Сале: ясно. Днем -40, ночью -41. Ветер 4-6 м/с.

Лабытнанги: пасмурно и снег. Днем -32, ночью -36. Ветер 10-15 м/с.

Муравленко: пасмурно. Днем -33, ночью -38. Ветер 7-9 м/с.