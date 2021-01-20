В Новом Уренгое начали бороться с рекламой, заполонившей подъезды

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети ВКонтакте

Жители Нового Уренгоя недовольны обилием рекламы, которой заклеиваются лифты, информационные стенды, остановки и прочее. Для решения проблемы они обратились к главе города Андрею Воронову.

В вою очередь градоначальник признал, что такое количество листовок выглядит неаккуратно, портит внешний вид и ремонт, выполненный в подъездах.

-Поручил отработать эти сигналы от горожан муниципальнои инспекции. Специалисты проводят ежедневные объезды. Выявляют нарушения по размещению афиш, плакатов, объявлении и листовок там, где они висеть не должны, - сообщил мэр.

Напоминаем, что в 2020 году было выявлено 554 подобных факта, по которым возбудили дела об административных правонарушениях. Виновные лица привлечены к ответственности. В этом году специалистами задокументировано уже 42 таких случая.

Сообщить о нарушениях можно в отдел муниципальнои инспекции по телефону: 94-77-75.