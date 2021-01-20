Старое кладбище в центре Салехарда превратится в мемориальный парк

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде прошло совещание, на котором обсудили разработку дизайн-проекта старого кладбища, расположенного в центре города.

Перед проектировщиком поставлена задача - разработать несколько макетов типовых надгробий. Планируется сохранить часовню, обустроить дорожки между местами захоронений и предусмотреть возможность въезда специализированной техники для уборки снега. Обязательное условие проекта - монтаж новой системы освещения. Зеленые насаждение на территории кладбища будут сохранены.

-Данный проект масштабный и рассчитан не на один год. Этим летом проведем расчистку всей территории кладбища, после чего приступим к основным работам, - рассказал заместитель главы города по транспорту и городскому хозяйству Алексей Пекарь.

На старом кладбище захоронено более двух тысяч человек: участники великих войн, заслуженные работники предприятий окружной столицы, дети репрессированных и люди разных религий.

Все изменения будут обсуждаться с общественностью и родственниками похороненных людей.