После процедуры ЭКО на Ямале родилось 140 малышей

Фото: правительство ЯНАО

Жительницы Ямала все чаще обращаются к врачам для проведения процедуры ЭКО. Так, в 2020 году было выполнено 496 подобных вмешательств, что превысило плановое значение на 34 процента.

В округе ЭКО не проводят, но по упрощенной процедуре медицинские организации могут самостоятельно направлять пациенток для его проведения в другие регионы. Транспортные расходы возмещаются этими же медицинскими организациями.

Также в прошлом году возросла доля благоприятного исхода. Так, из 496 процедур успешными оказалась - 131, на свет появились 140 малышей. Для сравнения: в 2019 году после 383 процедур ЭКО лишь 108 случаев беременности завершились родами, на свет появились 120 маленьких ямальцев.

Стоит отметить, что в регионе отсутствует очередь на данную процедуру. Направления пациенткам, нуждающимся в проведении ЭКО, оформляются быстро. Для этого необходимо встать на учет в кабинете бесплодия медицинской организации по месту жительства. Далее устанавливается причина бесплодия и наличие показаний либо противопоказаний к проведению процедуры, в среднем обследование занимает от 6 до 12 месяцев.

-Выбирают клинику сами женщины совместно со специалистом кабинета по сохранению и восстановлению репродуктивной функции. Чаще всего мы направляем пациентов в клинический госпиталь «Мать и дитя» в Тюмени, «Центр семейной медицины» в Екатеринбурге и «Ава-Петер» в Санкт-Петербурге», - рассказала главный внештатный специалист-репродуктолог департамента здравоохранения ЯНАО Елена Копылова.