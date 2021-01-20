В Ноябрьскую больницу поступило новое эндоскопическое оборудование

Фото: правительство ЯНАО

В эндоскопическое отделение Ноябрьской ЦГБ поступил видеоколоноскоп Pentax EC-3890LZi. Это прибор для обследования внутренней поверхности толстой кишки, а также выполнения диагностических и лечебных манипуляций в полости органа, оборудованный камерой.

Техника такого уровня позволит своевременно выявлять заболевания колоректальной зоны, в том числе полипы и рак прямой кишки на ранних стадиях заболевания.

В отличие от обычного колоноскопа или фиброколоноскопа, где изображение передается по оптической системе линз на окуляр, в видеоколоноскопе на дистальном конце расположена видеокамера, передающая изображение в HD-разрешении на экран монитора.

Передача изображения в электронном варианте позволяет автоматически обрабатывать видео: настраивать яркость, контрастность, цветовую гамму, увеличивать масштаб.

-Новое оборудование позволяет проводить качественные, высокоинформативные исследования, а также непосредственно во время процедуры выполнять биопсию, что особенно важно при начальных стадиях злокачественных новообразований. Также с помощью этого аппарата врачи могут проводить малоинвазивные, высокотехнологичные операции, - рассказал директор окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков.

Оборудование приобретено в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».