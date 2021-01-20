Надымчанин набрал кредитов на миллион рублей и перевел деньги мошенникам Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Надымского района обратился 31-летний мужчина, ставший жертвой мошенников.

Было установлено, что 16 января потерпевшему позвонил некий мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Далее он сообщил, что на имя северянина оформлен кредит в 1 млн. рублей. Чтобы не допустить появления задолженности, лжесотрудник убедил заявителя немедленно оплатить страховку и погасить всю ссуду, отправив деньги на реквизиты двух индивидуальных предпринимателей, которые обеспечат их сохранность и последующий возврат.

Поверив мошеннику, надымчанин взял кредиты в других банках и затем перевел их на указанные счета.

Используя мобильное приложение, он осуществил два перевода на сумму 500 и 325 тыс. рублей. Позже он отправил еще 291 тысячу на счета различных номеров телефонов через банкомат.

После этого представитель банка перестал выходить на связь, а обеспокоенный мужчина обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».