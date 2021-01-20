В Пуровском районе проверят состояние коммунальных сетей жилых домов Фото: Ольга Крыльцова

Глава Пуровского района провел совещание, посвященное работы коммунальных служб в период низких температур.

-Зима на пике своего правления. Первая волна крепких морозов показала слабые стороны в подготовительной работе ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. Коллегами подготовлена аналитическая справка по данной ситуации. Основная проблема коммунальных систем - перемерзание холодного водоснабжения и канализационных труб, сообщил Антон Колодин.

Основная часть инцидентов пришлась на деревянный жилфонд. Несмотря на то, что многие из этих домов признаны ветхими и аварии ными, запланированного расселения пока не произошло.

Чтобы исправить ситуацию, руководители профильных учреждений совместно с коммунальными службами должны определить самые слабые места в системе инженерных сетей, а также подготовить перечень необходимых мероприятий по их устранению и произвести финансовые расчеты. По итогам полученной информации будет определен план работ на перспективу.

На сегодняшнии день руководители всех коммунальных предприятии и главы поселении должны продолжать держать ситуацию на контроле, обеспечивая население бесперебои нои подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла.

Впереди - очередные морозы, поэтому все аварийно-восстановительные бригады перейдут в режим усиленный работы, а техника - в режим ожидания. Также будет сформирован дополнительный резерв сил и средств.