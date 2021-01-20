«Славим человека труда»: в Салехарде выберут лучшего слесаря и водителя грузовика

Фото: дороги и транспорт Ямала

Салехард готовится к проведению очередного регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» по УФО.

В этом году мероприятие пройдет 2 февраля на площадке ГБПОУ ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж». Выбирать будут «Лучшего автослесаря» и «Лучшего водителя грузового автомобиля»

Конкурс проводится отдельно по двум группам участников. Работники организаций будут соревноваться в номинациях «Лучший автослесарь» и «Лучший водитель грузового автомобиля». Участники второй группы - обучающиеся образовательных учреждений - только за звание лучшего автослесаря. Также соревнование разделяется на два тура - теоретический и практический.

Победителями и призерами конкурса будут признаны номинанты, которые наберут наибольшее количество баллов по итогам двух этапов.