На Ямале заработала виртуальная база данных о кораблях, затонувших в Арктической зоне

Фото: департамент внешних связей ЯНАО

На Ямале заработала виртуальная база данных «Арктический некрополь». В ней содержатся сведения о местах гибели военных и гражданских кораблей, воздушных судов, а также участников арктических и союзных конвоев в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, погибших в Арктической зоне.

На сегодняшний день для заполнения справочной базы разработана программа, которая содержит более 11 тысяч качественных характеристик: именные данные, воинские звания и рода войск, названия кораблей и судов, численность команд на них, обстоятельства гибели и многие другие.

Региональным оператором были направлены материалы для исследовательской деятельности в Санкт-Петербург, Красноярский край, Мурманскую и Архангельскую области, Ненецкий и Чукотский автономные округа, Якутию, Карелию и Коми. Это списки погибших судов и кораблей, данные по погибшим людям и порядок работы с ними (поиск, выявление, сортировка, верификация и внесение в базу).

По мере поступления информации об иностранных участниках арктических конвоев планируется взаимодействие с представителями других стран, таких как Великобритания, Дания, Исландия, Норвегия, Канада, Америка, Финляндия и Швеция.

-Мы нацелены, как можно больше узнать о неизвестных военных событиях Великой Отечественной войны и оставить после себя, как знак благодарности, труд важный и значимый - источник объективных знаний и уважительного отношения к истории государства для будущих поколений», - комментирует заместитель Губернатора ЯНАО Александр Мажаров.

Напоминаем, что старт проекту был дан в октябре прошлого года. Итогом работы станет первая в России и мире сводная база данных о боевых и гражданских потерях в Арктике в период Второй мировой войны.