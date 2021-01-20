Ямальский центр «Садко» закупит новое оборудование для реабилитации детей-инвалидов

Фото: правительство ЯНАО

Подведены итоги конкурса инфраструктурных проектов по созданию специализированных социальных служб, оказывающих помощь детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Из полутора сотен работ были выбрано 43 лучших. Среди них - ямальский центр «Садко», ставший обладателем гранта в размере около 5 млн. рублей по направлению «Микрореабилитационный центр».

В этом году учреждение представило проект «Социальный конструктор» для оказания комплексной помощи детям-инвалидам, в том числе с ограниченными возможности здоровья, тяжелыми множественными нарушениями развития, а также их семьям. В основе идеи - восемь социальных технологий, включающих в себя психолого-педагогическую поддержку, детский фитнес и курсы для родителей по работе с детьми на дому.

На полученные средства будет приобретено специализированное оборудование и изданы методические сборники. Например, для обучения уходу за растениями запланирована установка экотерапевтического модуля «Зеленый уголок», который поможет лучше познать растительный мир, снять напряжение. А для развития понимания речи, слуха - игровой модуль «Улыбка», где для каждого ребенка будут подобраны индивидуальные занятия.

-Проект стартует в апреле этого года. В планах - собрать группу из ста детей, нуждающихся в поддержке, - отметила заведующая отделением психолого-педагогической помощи Центра «Садко» Ольга Усатенко.

Сегодня «Садко» - одна из самых крупных организаций социального обслуживания на Ямале. За прошлый год в учреждении обслужено около 700 детей, в том числе более ста из них - дети-инвалиды.