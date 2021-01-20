В Ноябрьске стая собак напала на инвалида

В Ноябрьске проводится доследственная проверка по факту нападения стаи собак на юношу с ограниченными возможностями здоровья.

По имеющимся данным, происшествие случилось 17 января возле продуктового магазина на улице Энтузиастов. В дневное время стая собак напала на 18-летнего парня. Животных помог отогнуть случайный очевидец, только благодаря этому молодой человек избежал серьезных травм.

-В настоящее время выполняются необходимые процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По окончанию проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в окружном ведомстве.

Напоминаем, что это далеко не единственный случай, когда бродячие псы нападают на людей. Так, минувшей осенью стая собак набросилась на 6-летнюю девочку из Надыма. Ребенок получил множество ран, а мать собирается наказать виновных через суд.