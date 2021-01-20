Жители Муравленко решают, каким будет обновленный Парк культуры и отдыха

Фото: личная страница Елены Молдован в соцсети ВКонтакте

Глава Муравленко Елена Молдован предложила горожанам внести свою лепту в обустройство Парка культуры и отдыха. В этом году власти планируют подготовить дизайн-проект реконструкции зеленой зоны.

-Очень хочется, чтобы она была интересной, яркой, полезной для наших малышей и подростков, для пожилых людей и детей особой заботы. Хочется построить красивую набережную, функциональные игровые площадки, поставить удобные необычные скамейки и необычные фотозоны, обустроить сценическую площадь для больших концертов. Пирс, откуда виден закат солнца, тоже нуждается в обновлениях. Возможно, это будет прогулочная зона. Может быть, обустроим и велодорожки для юных «гонщиков» или веревочный парк для подростков? - предлагает градоначальница.

Все предложения, оставленные горожанами, обсудят с разработчиками, после этого будет готов дизайн-проект, который представят на общественных обсуждениях.

На данный момент жители хотят видеть веревочный парк, лодки, катамараны, дорожки для катания на роликах и многое другое

Оставить свои идеи можно в комментариях к данному посту на личной странице Елены Молдован в соцсети ВКонтакте.