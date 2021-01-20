Глава Лабытнанги Марина Трескова проехала по двум самым востребованным автобусным маршрутам, тем самым проверив работу городского автотранспортного предприятия «Север» и содержание теплых остановок.-От горожан в мой адрес поступали вопросы о проведении дезинфекции автобусов. Я оценила меры профилактики на месте. Важно сообщить, что во всех автобусах и закрытых остановочных павильонах дополнительно установлены рециркуляторы для обеззараживания воздуха, - сообщила градоначальница.Также, по ее словам, поступали жалобы и о сбое в работе терминалов для безналичной оплаты проезда. Как пояснили в МПАТП, такая ситуация может произойти из-за слабого сигнала или перебоев в работе Интернета.В ходе поездки Марина Трескова смогла пообщаться с горожанами. Жители сообщили, что транспорт ходит регулярно, а в автобусах тепло и чисто.-Проверила содержание теплых остановок - это ответственность МУП «Комфорт». Павильоны оценены горожанами по достоинству, - отметила глава города.Также она напомнила, что «умные павильоны» оснащены камерами видеонаблюдения, вся информация с которых направляется в ЕДДС.На данный момент в городе установлено семь теплых остановок, в том числе в мкр. Обской. В скором времени еще один комплекс появится в мкр. Геофизики.