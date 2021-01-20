В Салехарде продолжается работа над проектами благоустройства, которые появятся в этом году. А чтобы горожане остались довольны новыми объектами, власти запустили специальное голосование.-С сегодняшнего дня в официальной группе Администрации Салехарда в социальной сети «ВКонтакте» стартует голосование по двум объектам - площадкам по ул. Павлова и по ул. Ленина. Мы подготовили два проекта, прошу вас оценить идеи и высказать предложения, - сообщил Алексей Титовский.Так, по ул. Павлова предусмотрена детская игровая площадка, парковка, уличное освещение и озеленение. Игровой комплекс будет в виде большого замка с качелями, горками и каруселями.Детскую игровую площадку по ул. Ленина условно разделят на две зоны: для детей от 4 до 6 лет и старше, а также парковка на 22 автомобиля. Здесь предлагается установить батуты, качели, несколько игровых комплексов, карусели для детей с ограниченными возможностями и многое другое.Отметим, что на объектах будет работать точка доступа Wi-Fi и система видеонаблюдения.