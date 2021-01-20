На территории Ямала реализуют 13 общественных проектов, ставших победителями конкурса президентских грантов. Все они связанны с развитием институтов гражданского общества, волонтерства, а также социальной поддержкой и защитой населения.Самая большая сумма гранта выделена на развитие внутреннего туризма в Шурышкарском районе. Проект автономной некоммерческой организации Центра развития познавательного туризма «Земля Лугуя» ориентирован на вовлечение жителей в туристическую деятельность, разработку и внедрение новых направлений и повышение возможностей приема гостей в районе.Отметим, что проект «Земля Лугуя» уже становился обладателем грантов губернатора ЯНАО. В прошлом году на региональные средства была организована работа инклюзивной сувенирной мастерской и сформирован начальный фонд продукции.Также среди победителей грантового конкурса есть организации, которые были зарегистрированы менее двух лет назад. Например, благотворительный фонд «Дорогами Добра с ЯМАЛА» из Губкинского, «Федерация гиревого спорта Красноселькупского района», организации «Небяни Табеку», «Заветы Матери» из Ямальского района, «Путь к совершенству» из Салехарда.Всего от 41 некоммерческой организации Ямала было подано 45 заявок. Власти региона оказывают консультативную помощь общественникам.