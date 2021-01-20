Глава Ямальского района Андрей Кугаевский побывал с рабочим визитом в национальном поселке Сюнай-Сале.Одно из основных решение, которое было принято - установка резервного дизель-генератора на 250 киловатт для местной электростанции. Сейчас там работают две машины по 430 киловатт, однако возросшие потребности поселка в электроэнергии требуют увеличения мощности.Также руководитель побывал в школе-саду. Как отмечают педагоги, в сильные морозы в отдельных помещениях бывает прохладно. Глава района лично убедился в этом - сейчас принимается решение об установке дополнительных теплоносителей.Немаловажно было встретиться и с коллективом ИП Евгении Вануйто. Местные мастерицы получили много заказов на производство продукции национального спроса.-Нравится, как организовала свою деятельность наш, местный предприниматель - у нее развивается прекрасная пошивочная мастерская. Под ее началом функционирует и пекарня, в которой произведен ремонт, без нареканий работает магазин. Также она берется обслуживать муниципальную баню, которая скоро откроется, - рассказал ИА «ЯТВ» руководитель территории.Также Андрей Кугаевский посетил этно-туристический развлекательный комплекс «Сава се», который недавно начал свою работу в 18 километрах от районного центра. Необычное этностойбище предлагает своим посетителям катание на снегоходах или оленях, фотосессии в национальных костюмах, организацию банкетов с барбекю-party, баней-чумом и купелью на открытом огне.