Централизованная библиотечная система Салехарда проводит I межмуниципальный конкурс чтецов «Мелодии Полярного круга». Его цель - сохранение и популяризация творчества ямальского поэта и писателя Романа Прокопьевича Ругина.Принять участие можно в трех номинациях:- Чтение поэтических произведений Р.П. Ругина;-Театрализованные постановки с использованием произведений Р.П. Ругина;-Конкурс буктрейлеров (коротких видеосюжетов по произведениям Р.П. Ругина).Конкурс будет проходить в заочном формате. Для участия необходимо снять короткий видеоролик и отправить его вместе с заявкой и согласием на обработку персональных данных на электронную почту biblsal@yandex.ru с пометкой «ИКО. МЕЛОДИИ ПОЛЯРНОГО КРУГА». Также это можно сделать по адресу: ул. Комсомольская, 17. Кабинет №13.Заявки принимаются до 10 февраля 2021 года включительно. Принять участие может любой житель округа, независимо от возраста.Три призовых места в каждой номинации определяются голосованием жюри. Оценивать работы будут в баллах.Отметим, что конкурс чтецов «Мелодии Полярного круга» проходил на городском уровне четыре года подряд. В 2020 году в конкурсе приняли участие 148 салехардцев, победу одержали - 25.