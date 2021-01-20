В среду, 20 января, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и снег. Днем -30, ночью -31. Ветер 7-9 м/с.Ноябрьск: пасмурно. Днем -33, ночью -34. Ветер 4-6 м/с.Надым: переменная облачность. Днем -36, ночью -38. Ветер 3-4 м/с.Новый Уренгой: малооблачно. Днем -38, ночью -40. Ветер 2-3 м/с.Губкинский: переменная облачность. Днем -36, ночью -38. Ветер 2-4 м/с.Тарко-Сале: переменная облачность. Днем -37, ночью -40. Ветер 2-3 м/с.Лабытнанги: пасмурно и снег. Днем -32, ночью -33. Ветер 2-4 м/с.Муравленко: пасмурно. Днем -31, ночью -32. Ветер 7-9 м/с.