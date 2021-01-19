У жителей Ямала, которые хотят бросить курить, появился прекрасный шанс воплотить желаемое в реальность.Ямальский центр общественного здоровья и медицинской профилактики совместно с региональной общественной организацией специалистов профилактической медицины запускает новый проект «Бросай курить, вставай на лыжи!».Для этого специалисты подготовили целый комплекс мероприятий:- Рассказ о вреде курения;-Бесплатная диагностика (это важно, так как особенно страдают сердечно-сосудистая и дыхательная системы);- Создание «железной» мотивации, которая поможет бросить курить;-Подбор индивидуального пути избавления от зависимости;-Профессиональная помощь психолога на протяжении всего пути.Стоит отметить, что кроме врачей, общественников и волонтеров поддержку окажут участники флешмоба «Я свободен. Я больше не курю!». Они расскажут как и почему отказались от курения, что помогло им справиться с зависимостью, как долго они шли к своей цели и чем мотивировали себя, чтобы не сдаться.Также в проект входит:- Работа в группах поддержки (обучение медитации, релаксации, аутотренингу);-Горячие линии по отказу от курения;-Продвижение в социальных сетях;-Тренинги с будущими мамами;-Профилактические встречи со школьниками;-Конкурс детских рисунков;-Массовые социально-профилактические акции;-Широкое освещение в СМИ;-Издание книги с историями ямальцев, бросивших курить.Участники, отказавшиеся от курения и поделившиеся своей историей, получат ценные призы - лыжи и лыжные ботинки.Для участия необходимо написать личное сообщение в группу «Ямал - территория здоровья!» или на почту cmp@dz.yanao.ru.