В Ноябрьске появилась библиотека для городских предпринимателей. Напоминаем, что идея организации читальной зоны со специализированной литературой принадлежит главе города Алексею Романову. Она была озвучена во время проведения премии «Бизнес-Успех - 2020».Реализовать замысел в жизнь вызвался центр «Мой бизнес» совместно с бизнес-инкубатором в зоне коворкинга.Первой книгой библиотеки стал подарок руководителя оргкомитета премии «Бизнес-Успех» Дарьи Сунцовой - книга ее авторства «Никогда не сдавайся. Антикризисные стратегии российских предпринимателей».Сейчас бизнес-библиотека уже насчитывает около тридцати книг. Всех желающих приглашают в коворкинг и посетить новую библиотеку, а также принять участие в ее пополнении.Книги можно принести по адресу: Советская, 73. Кабинет №205.