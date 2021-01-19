В преддверии Нового года ямальцы срубили 1 724 ели и других хвойных пород деревьев на основании заключенных договоров.Чтобы избежать браконьерства, работники лесничеств и учреждения «Леса Ямала» провели 116 рейдов. Совместно с полицией в городах и поселках были созданы мобильные рабочие группы, которые патрулировали дороги общего пользования (организовано 42 совместных выезда) и досматривали автомобили на наличие новогодних деревьев (досмотрено свыше 100 машин). В итоге нарушений, связанных с незаконной рубкой, не выявлено.Кроме того, на Ямале проводится разъяснительная работа о необходимости беречь лес.Так, активистами школьного лесничества «Росток» (город Тарко-Сале) проведены мероприятия среди учащихся «Сохраним елочку - красавицу наших лесов!» и «Берегите лес, ребята!». Школьным лесничеством «Я-МАЛ» (город Ноябрьск) организована и проведена акция «Новый год без топора». Цель мероприятий - привлечь внимание детей и их родителей к охране окружающей среды и бережному отношению к природе.