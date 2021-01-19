На Ямале увеличили квоты на традиционное рыболовство. Теперь представителям северных народов разрешено добыть 1 135 тонн сиговых видов рыб. Это в 6,3 раза больше по сравнению с прошлым годом. Объемы определены для чира, сига-пыжьяна, омуля и пеляди.Отметим, что распределение квот на вылов рыбы для представителей коренных национальностей - ежегодная процедура, которая осуществляется в соответствии с приказом Минсельхоза России. Но перед этим региональные органы власти самостоятельно проводят сбор заявок от населения.В отношении «черной рыбы» - щуки, налима, язя и других видов - гражданам предоставляется тот объем вылова, что указан ими в заявках.По итогам заявочной кампании на осуществление традиционного рыболовства в 2021 году квоты предоставлены 1 674 заявителям из числа коренных малочисленных народов Севера и их общин. В среднем на одного заявителя придется более 2 500 килограмм «белой» и «черной» рыбы.-Уже открыт прием заявок на традиционное рыболовство в 2022 году, который продлится до 1 сентября текущего года. Желающим получить возможность легально осуществлять вылов рыбы необходимо подать заявку. Это можно сделать при личном обращении в департамент АПК, через отделы по делам коренных малочисленных народов Севера в муниципалитетах округа, а также через портал государственных услуг, - рассказала заместитель директора департамента АПК ЯНАО Любовь Охман.Подобную инструкцию по подаче электронной заявки, а также «бумажную» форму заявки и образец ее заполнения, можно найти и скачать на сайте департамента АПК ЯНАО.