В поселке Пельвож, который входит в число труднодоступных и отдаленных территорий Салехарда, стартовала Всероссийская перепись населения.В населенный пункт, где проживает более 50 человек, отправился переписчик. Ранее он прошел необходимое обучение и инструктаж по заполнению бланков.Для удобства жителей специалист проводил перепись в пожарной части. В этот момент в помещении проходило информирование граждан о вакцинации против коронавируса. Также переписчик опросил сельчан в домах.Переписные листы заполнялись со слов опрашиваемых, никакие подтверждающие документы не требовались.Жителей спрашивают пол, возраст, гражданство, место рождения, национальность, образование, количество детей и семейное положение. Часть вопросов касалась условий проживания: тип жилого помещения, время постройки и площадь жилья. Всего 33 вопроса, благодаря которым сложится небольшой рассказ о человеке.Напоминаем, что в труднодоступных и отдаленных территориях перепись началась раньше, в октябре. По всей стране она стартует 1 апреля.