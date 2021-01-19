В Губкинском стартовали общественные обсуждения дополнительных объектов благоустройства на этот год.-В минувшие выходные рассмотрели с горожанами проекты сквера в 9-м мкр. за домом №21 и детской площадки в 4-м мкр. у домов № 11-13. Рад, что наши разработки понравились, больших замечаний по проектам не возникло, - рассказал глава города Андрей Гаранин.К слову, горожане сами выбрали именно эти объекты, проголосовав за них на портале «Живем на Севере».Так, представленная площадка в 4-м мкр. набрала больше всего голосов. Сквер в 9-м мкр. находится на 3-м месте.-Постарались сделать так, чтобы сквер не только подходил для прогулок с детьми, но и был интересен молодежи, тем более рядом школа. Горожане справедливо замечают, что для детеи построено много игровых площадок, а для молодежи и подростков мест мало. Часто слышал от жителеи , что очень нужны качели - они здесь будут, - отметил градоначальник.Также он сообщил, что объект, занявший 2-е место, - площадка в 11-м мкр. у домов №45,47,48 - тоже будет построен. Однако сначала проект обсудят с жителями.