Неравнодушные пуровчане продолжаю участвовать в благотворительной акции «Корзина добрых дел», реализуемой Районным Агентством Добровольческих Инициатив «РАДИ Добра». Проект направлен на оказание помощи землякам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.Специальные корзины установлены в магазинах Тарко-Сале, Уренгоя и Ханымея. Посетители могут наполнять их продуктами и промышленными товарами на свое усмотрение.По мере наполнения корзин формируют продуктовые наборы, которые развозятся по адресатам: малоимущим и многодетным семьям, людям с инвалидностью, одиноком пенсионерам и тем, кто остался без работы.Списки получателей формирует районное управление социальной политики. Однако обратиться за помощью может каждый нуждающийся.«Корзины добрых дел» установлены в следующих магазинах:Тарко-Сале: «Лидия», «Кама», «Перекресток», «Олимпик» и «Гармония»;Уренгой: «Балтика», «Волна» и «Престиж»;Ханымей: «Мираж», «Рассвет», «Сюрприз» и «Магнит».