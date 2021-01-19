На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 115 человек, с начала периода - 34 630.Из общего числа болеющих госпитализировано 564 жителя, 38 из них - в тяжелом состоянии, 2 - в крайне тяжелом, 12 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался. Таким образом, общее число погибших увеличилось до 365 человек.По сообщению регионального оперштаба, болезнь унесла жизнь 61-летнего мужчины из Нового Уренгоя. В понедельник, 18 января, также скончался один человек.Кроме того, за сутки выявлено 11 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 280 человек.В населенных пунктах Ямала произошло 104 заражения COVID-19.Наибольшее число заболевших в Новом Уренгое - 20, Пуровском районе - 19 и Муравленко - 17.Далее идут: Лабытнанги - 15, Губкинский - 12 и Надымский район - 9.Замыкают список: Тазовский район - 8, Красноселькупский район - 2, Ямальский район и Салехард - 1.Всего в регионе было проведено 3 032 теста в 23 лабораториях.Излечился от коронавируса 231 человек, за весь период - 29 121.В России на сегодняшний день зарегистрирована 21 734 человека с COVID-19, с начала периода - 3 612 800. Выздоровевших - 23 262, за весь период - 3 002 026. Умерших - 586, с начала периода - 66 623.