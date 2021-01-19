В полицию Лабытнанги обратился местный житель 1972 года рождения, ставший жертвой мошенников.Было установлено, что 15 января ему позвонил некий мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Далее он сообщил, что с карты мужчины пытаются списать деньги, а чтобы этого избежать, необходимо следовать его указаниям. Не заподозрив обмана, северянин выполнил все действия, тем самым лишившись почти 50 тысяч рублей.По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».В этот же день в полицию обратилась 55-летняя женщина, также пострадавшая от мошенников. Она рассказала, что 17 декабря 2020 года забронировала на сайте квартиру в Великом Устюге за 18 тысяч рублей. Перед этим она внесла предоплату в размере 2 700 рублей через этот же сайт.3 января 2021 года ей пришло сообщение на электронную почту, в котором было указано, что с учетом бонусной скидки за проживание необходимо оплатить 12 500 рублей.5 января, когда женщина прибыла в Великий Устюг, она узнала, что хозяин квартир получил только предоплату. Тогда заявительница обратилась в службу поддержки сайта. Там ей пояснили, что приходили письма с другой электронной почты, где была изменена одна буква.По данному факту также возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».