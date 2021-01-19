В Тазовском районе вынесли приговор в отношении мужчины и подростка. Они признаны виновными сразу в двух преступлениях, касающихся угона и уничтожения чужого имущества.Происшествие случилось в ночь на 22 июля 2020 года в селе Антипаюта. Инициатором оказался 26-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Встретив на улице 14-летнего подростка, он предложил парню вместе угнать чужой мотоцикл, чтобы прокатиться до центра села.Заручившись его согласием, мужчина завел транспорт и, заскочив на сиденье, поехал вперед. Подросток в этот момент бежал за ним следом, чтоб самому успеть прокатиться.Проехав 80 метров осужденный, не справившись с управлением, упал на перекрестке. Чтобы скрыть преступление, он вылил бензин из бензобак, а затем бросил в него окурок от сигареты. В результате произошедшего возгорания, полностью уничтожившего мотоцикл, потерпевшему причинен значительный материальный ущерб.Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев условного лишения свободы со штрафом в размере 20 тысяч рублей.В отношении подростка суд вынес решение о применении к нему принудительных мер воспитательного воздействия. Юноша передан под надзор матери с ограничением досуга на 6 месяцев.