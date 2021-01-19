В Тарко-Салинской ЦРБ заработал новый компьютерный томограф 2020 года выпуска. Его установили в помещении рентгенологического отделения поликлиники.Оборудование рассчитано на широкий спектр обследований при неврологии, онкологии, травмах, а также заболеваниях хирургического и терапевтического профилей. С его помощью врачи смогут получать изображения с высоким разрешением при низких дозах облучения.Обследование проводится по направлению врача и предварительной записи. Время процедуры не превышает 10 минут, при этом результат диагностики выдается через 24 часа, вне зависимости от вида и объема исследования.Также на новом аппарате будут обследовать больных с подтвержденным коронавирусом. Для этого в отделении предусмотрено четкое разделение потоков пациентов и оборудован отдельный вход. Кроме того, после каждого человека проводится дезинфекция, временной интервал между посетителями - 30 минут.Отметим, что компьютерный томограф в Тарко-Сале - один из шести аппаратов, поступивших в больницы Ямала в конце прошлого года, в частности, в Лабытнанги, Муравленко, Губкинский и Ноябрьск.