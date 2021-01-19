Салехардский городской суд вынес приговор в отношении бывших сотрудников МБУ ДО «Центр внешкольной работы». Так, директор и преподаватель, по вине которых погиб ребенок, признаны виновными сразу в двух преступлениях.Во время следствия было установлено, что 10-летний мальчик погиб во время занятий по картингу, которые проводились в центре на платной основе.Стоит отметить, что согласно правилам Российской Автомобильной Федерации пилотам, во время вождения картинга, необходима специальная экипировка: шлем, комбинезон, перчатки, обувь, защитный жилет и поддержка шлема, а для детей младше 12 лет - дополнительная защита ребер и нашейная поддержка шлема. Специальная экипировка должна защищать пилотов от огня, повреждений и исключить наличие свисающих предметов одежды.Однако иной экипировки, кроме шлемов, у цента не было, но, несмотря на это, директор и преподаватель спокойно обучали учеников, а юные пилоты водили карты в своей повседневной одежде.В тот день, 10 ноября 2019 года, на занятия пришли шесть ребят. Из-за того, что на улице было холодно, мама погибшего мальчика повязала ему на шею шарф. В этой же повседневной одежде преподаватель допустил ученика до управления картом. Во время движения свободно свисающие концы шарфа попали в движущиеся механизмы открытых частей, затянув петлю на шее ребенка. Смерть наступила от механической асфиксии.В феврале 2020 года Салехардский суд полностью оправдал директора центра, однако прокуратура с таким решением не согласилась. В итоге апелляционное представление было удовлетворено, состоявшийся приговор отменен, а дело направили на новое рассмотрение.На основании представленных стороной обвинения доказательств суд назначил директору и преподавателю наказание в виде лишения свободы условно сроком на 1 и 2,5 года соответственно. Также суд лишил их права занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с обучением и воспитанием детей на срок 2 и 2,5 года соответственно.