В деревне Ямгорт Шурышкарского района, где проживают 130 человек, открылся новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП).Новый ФАП оснащен процедурным, прививочным и смотровым кабинетами, комнатой отдыха медперсонала и туалетом. Рабочее место фельдшера оборудовано современным диагностическим оборудованием, благодаря которому появилась возможность оказания всех первичных медицинских услуг, а также проведения отдельных операций.Прием ведет Александр Куртямов. Специалист имеет высшую категорию и стаж работы 29 лет. За медицинской помощью в ФАП уже обратились первые пациенты. Сельчане жаловались на боль в горле, артериальную гипотонию, травму руки и защемление в позвоночнике. Все пациенты получили медицинскую помощь в полном объеме.Здание нового ФАПа, площадью 165 квадратов, возведено из модульных конструкций. За пять месяцев подрядчик выполнил все работы «под ключ»: от устройства винтовых свай, до готового сооружения с чистовой внутренней отделкой.