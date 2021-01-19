Общественная палата Ямала проводит опрос среди родителей школьников на тему организации бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов в образовательных учреждениях округа.Напоминаем, что с 1 сентября 2020 года российские школы в обязательном порядке стали предоставлять услуги бесплатного горячего питания для детей с 1-го по 4-й классы в соответствии с поручением Президента РФ по итогам его Послания Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года № Пр-113.Взрослым предстоит ответить на 14 вопросов, а также написать свои пожелания по поводу организации школьного питания.Полученные данные помогут оценить уровень удовлетворенности качеством в этой сфере и выявить существующие проблемы.По всем вопросам и проблемам, связанным с обеспечением бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов можно обращаться на «горячую линию»: 8(34922) 99-109.