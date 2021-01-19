Транспортная полиция Нового Уренгоя задержала двоих 18-летних юношей, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.Оказалось, что молодые люди приехали в газовую столицу за несколько дней до нового года. Сбывать наркотики они договорились заранее. Распределив роли, ребята получали информацию о том, где находятся «наркотические» закладки, забирали их, а на съемной квартире фасовали на более мелкие партии и сбывали. Общение друг с другом и неустановленным следствие лицом поддерживали через мессенджер.Проведенная оперативно-розыскная работа позволила полицейским в кратчайшие сроки поймать злоумышленников. Когда один из них узнал узнал о задержании приятеля, то попытался избавиться от улик, закопав наркотики и фасовочные материалы в лесотундре.В общей сложности сотрудниками транспортной полиции изъяты 263,64 грамма наркотиков, которые, как показало проведенное исследование, являются марихуаной.По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 4 статьи 228.1 УК РФ.