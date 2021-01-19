В Салехарде стартовал прием заявок на участие в ежегодной премии «Семьи Ямала».Заявки принимаются по шести номинациям: «Многодетная семья года», «Молодая семья года», «Династия года», «Опекунская (приемная) семья года», «Преодоление» и «Золотая семья года».Первый этап проводится на городском уровне, затем победители в каждой из шести номинаций проходят в окружной этап.Отметим, что выдвижения одного и того же номинанта, принимавшего участие в течение двух лет подряд, а также самовыдвижение на участие в премии - не допустимо.Заявки принимаются от общественных организаций (объединений), предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории Салехарда.Все документы (заявления и заверенные копии документов, подтверждающих достижения) необходимо предоставить до 31 января 2021 года в департамент по труду и социальной защите населения города: ул. Матросова, д.36, каб. №4. Более подробная информация размещена на сайте департамента www.dtszns.ru в разделе «Новости».Напоминаем, что премия «Семья Ямала» вручается с 2014 года. В прошлом году участие приняли шесть семей, четыре из них одержали победу на городском уровне и прошли в окружной этап.