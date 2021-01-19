В Ноябрьске продолжается вакцинация от COVID-19. С начала периода в городе было привито 135 человек из группы риска. На сегодняшний день для них поступило еще 185 доз препарата.Отметим, что Гам-КОВИД-Вак - это вакцина, которая предполагает поэтапное введение компонентов с разницей в 21 день. Перед проведением вакцинации проводится обязательный осмотр врача с измерением температуры, сбором эпидемиологического анамнеза, измерением сатурации (содержание кислорода в крови), ЧСС, АД, аускультацией дыхательной и сердечно-сосудистой системы, осмотром зева и заполнением «Формы информированного добровольного согласия».В скором времени ожидаются поставки вакцины и для массовой иммунизации населения. В связи с этим в городе началась предварительная запись на вакцинацию от COVID-19. Сделать это можно по телефонам: 33-48-03, 35-51-11 и 8-800-100-9103. Каждый пациент будет приглашен индивидуально.В настоящий момент администрацией города проводятся мероприятия по подготовке: сформированы прививочные бригады и определены пункты проведения вакцинации.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:На Ямале организовывают пункты вакцинации от коронавируса, удобные для граждан. Губернатор Дмитрий Артюхов лично осмотрел, как идет подготовка (подробнее)